В Копейске распространили фейк о повышении тарифов на водоснабжение

Сайт местных коммунальщиков взломали хакеры

Атака хакеров привела к взлому сайта муниципального предприятия в Копейске, отвечающего за водоснабжение и канализацию в городе. Как сообщили в пресс-службе мэрии, злоумышленники временно получили доступ к ресурсу МУП «Копейские системы водоснабжения и водоотведения» в пятницу, 3 февраля. Воспользовавшись этой атакой, они разместили на сайте информацию о том, что в городе с 1 января якобы повышены тарифы на водоотведение и подачу воды.

«Первым ложную новость прочитал внимательный абонент и позвонил за разъяснениями в абонентский отдел. Злоумышленники оставили телефоны для справок, причем эти номера принадлежат управляющей компании из Екатеринбурга. Зачем они сделали это, остается только догадываться. Возможно, пошутили», — отмечают в муниципальном предприятии.

На данный момент сайт удалось вернуть в нормальный режим: последствия взлома устранены, а фейк о повышении тарифов удалили. В организации напомнили копейчанам, что «ресурсники» не имеют права самостоятельно менять расценки на свои услуги. Этим занимается региональное министерство тарифного регулирования и энергетики.

Отметим, что в марте прошлого года злоумышленники подвергли массированной DDoS-атаке сайт администрации Челябинска. Тогда на время проведения восстановительных работ посоветовали следить за новостями в официальных аккаунтах мэрии в социальных сетях. Через неделю кибератаки повторились, но уже на ресурсы областного правительства.