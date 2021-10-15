В Копейске расчищать дороги от снега будут 48 единиц техники

Городские дорожные службы сообщили о готовности спецавтомобилей к зимнему периоду

В Копейске снегоуборочная техника готова к зимнему содержанию дорог и уже с сегодняшнего дня, 15 октября, на круглосуточное дежурство заступают диспетчерская служба и механизированные бригады, которые сразу же начнут расчищать дороги при ухудшении погодных условий. О том, сколько единиц техники будет работать в городе этой зимой и сколько противогололедного материала подготовлено, рассказали в пресс-службе городской администрации.

Как и в прошлом году, расчищать дороги от снега будут 48 единиц техники, среди которых 12 комбинированных дорожных машин, 10 тракторов МТЗ, 4 автогрейдера, 10 самосвалов, бульдозер и 4 фронтальных погрузчика. Кроме того, 6 спецавтомобилей будут доставлять рабочих, которые подсыпают особо опасные участки.

«Для отсыпки закуплены противогололедные материалы: 110 тонн соли, 2000 кубометров отсева, 220 тонн песко-соляной смеси. По мере расходования запасы таких материалов будут пополняться»,— уточнили в пресс-службе администрации Копейска.

При этом в мэрии отметили, что ответственность за порядок на территориях, которые прилегают к офисным и торговым помещениям, лежит на собственниках этих помещений, а тротуары во дворах обязаны приводить в порядок управляющие компании.

Напомним, в Челябинске этой зимой расчищать дороги от снега выйдут почти 300 единиц техники. Также уже закуплена часть противогололедных материалов, которыми будут подсыпать опасные участки.