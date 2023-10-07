В Копейске пройдет траурный митинг, посвященный 30-летию трагедии на шахте

Пожар и взрывы унесли жизни 28 человек

Сегодня, 7 октября, в Копейске Челябинской области пройдет траурный митинг, посвященный 30-летию трагедии на шахте «Центральная». Как сообщил на своих страницах в социальных сетях глава города Андрей Фалейчик, начнется митинг в 11 часов около памятника шахтерам.

«Страшная трагедия произошла 30 лет назад, 7 октября 1993 года на шахте Центральной в Копейске. Пожар и последующие взрывы унесли жизни 28 человек. Отцы, братья, чей-то сосед навсегда остались в забое. С тех пор каждый год 7 октября в нашем городе проходит траурный митинг»,— написал Андрей Фалейчик.

7 октября 1993 года в конвейерном штреке лавы № 84 произошло возгорание угольной пыли на транспортерной ленте, загорелась и сама лента. Шахтеры не смогли ликвидировать возгорание на начальной стадии из-за отсутствия воды и неисправного огнетушителя. Горноспасатели начали выводить из шахты рабочих. Спустя несколько часов в штреке и лаве произошел взрыв метана, за которым последовало еще несколько взрывов меньшей интенсивности. В тот момент там находились 22 горноспасателя и два сотрудника шахты. Все они погибли.

В последующие дни погибло еще несколько человек из-за теплового удара и вспышки метана с выносом пламени. Поисковые работы было решено на время прекратить. Возобновились они только 25 мая 1994 года. Разбирая завалы, спасатели поднимали тела найденных погибших. Тело последнего было найдено почти год спустя после трагедии — 23 октября 1994 года.