В Копейске простятся с погибшими при взрыве на предприятии

В результате ЧП погибло 23 человека

В Копейске 4 и 5 декабря состоится прощание еще с шестью жертвами взрыва на местном предприятии. Об этом родные погибших сообщили в паблике «Подслушано Копейск» в соцсети «ВКонтакте». Уточняется, что экспертиза установила их личности.

Напомним, в ночь на 23 октября на предприятии произошло два взрыва. В результате 23 человека погибли, еще 29 пострадали. Шестеро пострадавших проходили лечение в стационаре. Двоих из них увезли на лечение в федеральный ожоговый центр в Нижний Новгород.

Ликвидацию последствий взрывов и поисковые мероприятия полностью завершили 29 октября. По факту ЧП было возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. Следователи продолжают выяснять причины взрывов.

24 октября было объявлено в Челябинской области днем траура.