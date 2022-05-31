В Копейске простятся с двумя погибшими на Украине военнослужащими

Мужчинам было 35 и 33 года

Сегодня, 31 мая, в Копейске простятся с военнослужащими 35-летним Антоном Банщиковым и 33-летним Алексеем Протасовым, которые погибли во время спецоперации на Украине. Информацию об этом журналисту ИА «Первое областное» подтвердили в пресс-службе администрации Копейска.

Прощание состоится в ритуальном зале «Мемориал» с 14:00 до 15:00. Похоронят военнослужащих на Аллее Славы на центральном городском кладбище.

Как сообщают знакомые Антона Банщикова в социальных сетях, он погиб 23 мая при освобождении Красного Лимана. У него остались жена и сын.

Редакция Первого областного информагентства приносит родным и друзьям погибших соболезнования.

Также сегодня в Чесменском районе пройдут похороны погибшего на Украине старшего лейтенанта Андрея Носкова.