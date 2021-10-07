В Копейске прошел митинг-реквием в память о жертвах шахтерской трагедии

В 1993 году под завалами погибли 28 человек

Сегодня, 7 октября, в Копейске прошел митинг-реквием, посвященный памяти погибших горняков и горноспасателей. Мероприятие посетил глава Копейска Андрей Фалейчик. Среди участников также были шахтеры, горноспасатели, семьи погибших, кадеты и представители общественности. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В этот день 28 лет назад в Копейске произошла самая масштабная шахтерская трагедия: тогда во время аварии и спасательных работ погибли 28 человек.

«Все дальше от нас шахтерское прошлое Копейска. Сегодняшние мальчишки и девчонки не ждут отцов со второй смены, они не знают, что было у шахтеров в тормозках, с которыми в тяжелые 90-е они возвращались домой. Но каждый год 7 октября прошлое возвращается и встает перед нами ярко и четко: пожар, взрыв, обрушение — страшная трагедия на шахте «Центральная». 28 лет назад 28 шахтеров и горноспасателей не вернулись из забоя. 28 семей остались без отцов. 7 октября 1993 года навсегда останется самым черным и горьким днем для Копейска. Нам остается память о живом примере мужества и героизма», — сказал глава города.

Во время объявленной минуты молчания все желающие могли возложить цветы к памятнику шахтерам, после чего в память о погибших в небо выпустили десятки голубей.

Специально к этому дню были созданы памятные значки, их вручили родственникам жертв шахтерской трагедии.