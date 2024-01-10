В Копейске снегопады и метели привели к тому, что количество выпавшего снега превысило норму в несколько раз. Многие мусорные площадки в городе оказались переполнены и не очищались несколько дней. Для устранения мусорных завалов привлекают тракторную технику и специализированные автомобили, такие как грейферы и ломовозы, сообщает «Копейский рабочий» со ссылкой на администрацию Копейска и ООО «ЦКС».
Неблагоприятные погодные условия затрудняли проезд к мусорным площадкам. Но не только неочищенные подъезды затрудняли проезд мусоровозов. Многие жители парковали личные автомобили так, что специализированная техника не могла проехать к бакам для их очистки. После новогодних праздников с этой проблемой водители мусоровозов сталкиваются реже.
«На сегодняшний день на территории многоквартирных домов порядка 40 проблемных площадок, которые будут зачищены до конца текущей недели. Мы на связи с ЦКС начиная со второго января. Нам дают информацию по тем площадкам, до которых невозможно доехать, мы оперативно передаем данную информацию нашим дорожным службам для того, чтобы доступ к данным площадкам был осуществлен. Работа ведется в ежедневном режиме», — рассказал заместитель главы Копейского городского округа по жилищно-коммунальным вопросам Игорь Фролов.
Добавим, что главы муниципалитетов Челябинской области сегодня проводят рабочий день в дороге. Руководители выезжают в рейды и лично проверяют, как дорожники справляются с вывозом снега с улиц. На контроле также и очистка контейнерных площадок. В ИА «Первое областное» собрали комментарии глав с таких выездов.
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