В Копейске привлекают грейферы и ломовозы для уборки мусора

40 проблемных площадок будут расчищены до конца текущей недели

«На сегодняшний день на территории многоквартирных домов порядка 40 проблемных площадок, которые будут зачищены до конца текущей недели. Мы на связи с ЦКС начиная со второго января. Нам дают информацию по тем площадкам, до которых невозможно доехать, мы оперативно передаем данную информацию нашим дорожным службам для того, чтобы доступ к данным площадкам был осуществлен. Работа ведется в ежедневном режиме»,

— рассказал заместитель главы Копейского городского округа по жилищно-коммунальным вопросам Игорь Фролов.