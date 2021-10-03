В Копейске приступили к благоустройству сквера Тиссена

Работы планируется завершить к середине 2022 года

В Копейске по просьбам жителей начали благоустройство сквера Тиссена. На общественной территории обустроят пешеходные дорожки, разобьют цветники и проведут освещение, сообщили в пресс-службе администрации Копейска.

По словам замначальника управления благоустройства городской мэрии, сквер Тиссена, расположенный в поселке Второго участка, пользовался популярностью среди местных жителей, но постепенно пришел в упадок. Горожане обратились в мэрию с просьбой восстановить сквер, и спустя некоторое время там закипела работа.

«Благоустройство начато по поручению главы Копейского городского округа Андрея Фалейчика. На ремонт выделено 600 тысяч рублей. Работы ведутся в рамках программы „Повышение уровня благоустройства“»,— прокомментировали в пресс-службе городской администрации.

На данный момент в сквере снят старый слой асфальта, проведена отсыпка для последующего асфальтирования, установлены бортовые камни, проведена инвентаризация деревьев и кустов. В дальнейшем на общественной территории установят лавочки и урны, проведут освещение и разобьют цветники.

Работы планируют завершить к середине 2022 года.