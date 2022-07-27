В Копейске предприниматели начали замену вывесок по дизайн‑коду

Фасады торговых точек обновляют ко Дню города

В Копейске предприниматели начали приводить входные группы торговых объектов в соответствие с дизайн-кодом. Вывески становятся меньше, со стен убирают пестрые баннеры, портящие вид зданий. Акцент сделан на гостевых маршрутах: проспектах Победы, Славы, Коммунистическом и улице Ленина. В будущем по единым требованиям оформят киоски и павильоны по всему городу, сообщили в пресс-службе мэрии.

Бизнесменам разрешается оставить на вывесках элементы фирменного стиля. Сотрудники управления архитектуры готовы дать консультации и подсказать удачные решения по дизайну и материалам оформления торговой точки. В рамках такого сотрудничества разработано уже 49 проектов, которые предприниматели постепенно реализуют.

«Дизайн-код не предполагает каких-то жестких, трудновыполнимых требований. К сожалению, сегодня городские улицы похожи на лоскутное одеяло: мы наблюдаем засилье огромных вывесок и баннеров на фасадах многоквартирных домов. Конечно, это негативно влияет на облик Копейска. Поэтому на сегодня поставлена цель сделать фасады более стильными и лаконичными», — пояснила начальник управления архитектуры и градостроительства Ирина Шилина.

Напомним, торговые объекты должны быть приведены в порядок до празднования юбилейного Дня города.

Ранее ИА «Первое областное» сообщало, что в Копейске начали монтаж новой иллюминации. До конца лета в центре города и поселках установят световые туннели, качели с необычным дизайном и другие объекты.