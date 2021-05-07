В Копейске появится мемориал 13‑летнему Дмитрию Новоселову

По решению губернатора Алексея Текслера из областного бюджета будет выделено 800 тысяч рублей

В Копейске будет установлен мемориал подростку, который погиб, спасая тонущих детей в мае 2019 года. Соответствующее решение уже принял губернатор Челябинской области Алексей Текслер: на возведение мемориала 13-летнему Дмитрию Новоселову будет направлено 800 тысяч рублей.

24 мая 2019 года на копейском карьере Дима Новоселов ценой собственной жизни спас двоих детей. Он сумел вытолкнуть ребят на берег, но сам выбраться не смог. Грунт под ним провалился. Тело мальчика нашли спасатели спустя трое суток. Указом президента России Дмитрий Новоселов посмертно награжден медалью «За спасение погибавших», а также медалью «Доблесть и отвага».

«Дмитрий хорошо учился, активно участвовал в общественной и спортивной жизни школы и класса, два года состоял в школьном отряде юных инспекторов дорожного движения. Мальчик имел крепкое здоровье, редко болел, любил занятия физкультурой и спортом. Занимался в военно-спортивном техническом клубе „Медведь“, принимал участие в военно-патриотических мероприятиях Копейска. В здании школы № 48, где учился Дмитрий Новоселов, теперь есть посвященная ему мемориальная доска, которую изготовили по инициативе волонтерского движения „Сила добра“ и неравнодушных жителей Копейска. А в прошлом году установили велопарковку, проект которой Дима разработал незадолго до своей гибели», — поясняет пресс-служба областного правительства.

В конце апреля руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил региональному следственному управлению проработать вопрос установки мемориала подростку. Раннее к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину обратился отец погибшего мальчика-героя с просьбой установить мемориал на месте захоронения.