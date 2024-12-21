В Копейске построят школу на 500 мест

Завершить все работы планируют к 2026 году

В поселке Октябрьском в Копейске построят новую трехэтажную школу, которая вместит 500 учеников. Проектом предусмотрены также спортивные площадки, площадки для тихого отдыха и многое другое, сообщили в пресс-службе администрации Копейска.

Новая школа разместится на улице Северной. На территории образовательного учреждения разместят баскетбольную площадку, футбольное поле, площадки для прыжков, гимнастики и спортивных игр. Также там предусмотрят места для тихого отдыха, откроют метеорологическую и географическую площадки и площадку для мусоросборников.

В мэрии также добавили, что в школе будут отделы с полевыми и овощными культурами, коллекцией растений, плодовый сад и питомник.

Завершить строительство планируют к 2026 году.