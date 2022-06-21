В Копейске после потопа прочистили ливневки в центре города

Жители утверждают, что проблема с ливневой канализацией возникает каждый год

После сильного ливня, который прошел в Копейске в минувшие выходные, центр города полностью затопило водой. В социальных сетях местные жители сообщили, что эта ситуация повторяется ежегодно? и попросили решить проблему с ливневками.

«Уже много лет повторяется такая ситуация по проспекту Славы, 8: после сильного дождя не работают ливневки, машины по капот тонут в воде, детская площадка находится рядом и тоже находится в воде. Этим летом засыпали детскую площадку песком, который смыло в никуда. Необходимо решить проблему с ливневками, желательно во всем городе»,— написала пользователь Юлия Ягафарова в паблике «А.Л.Текслер, помоги!» в соцсети «ВКонтакте».

Также женщина приложила фото, подтверждающее ее слова.

Глава Копейска Андрей Фалейчик сразу же в понедельник, 20 июня, на аппаратном совещании поручил ответственным устранить последствия подтопления, а также в кратчайшие сроки заново прочистить ливневую канализацию.

Сегодня в пресс-службе мэрии сообщили, что все необходимые работы проведены.

«Специалисты управления благоустройства устранили последствия ливня на детской площадке на площади Трудовой Славы: очистили ее от мусора и привели в нормативное состояние, а подрядная организация под контролем городской службы заказчика провела дополнительные работы по прочистке ливневой канализации»,— рассказали в администрации Копейска.

Илья Антонов, начальник муниципального учреждения «Городская служба заказчика» добавил, что работы по прочистке ливневок начались еще в марте и продолжаются на постоянной основе. По его словам, по требованию Андрея Фалейчика ливневки еще раз промоют на улице Ленина и на площади Славы.

Огромные лужи после дождя образовались в минувшие выходные и в Миассе. Местные жители делились фотографиями в социальных сетях.