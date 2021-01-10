В Копейске полиция переобулась и вооружилась хоккейными клюшками

Стражи порядка сошлись в традиционном турнире по хоккею в валенках

Вместо коньков — валенки, вместо шайбы — мячик. Копейские полицейские в новогодние каникулы провели традиционный спортивный турнир. На лед спортплощадки одной из школ вышли пять команд от разных подразделений городского ОМВД.



Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области, в каждую команду вошли вратарь и четыре полевых игрока, матч состоял из двух десятиминутных периодов. На уровень профессиональной подготовки здесь внимания не обращали: турнир затевался ради праздника и хорошего настроения, а не для непременной победы. Поэтому в командах были и матерые «хоккеисты в валенках», и совсем новички.

Лучшими по итогам серии матчей оказались сотрудники патрульно-постовой службы. Второе место заняла команда участковых уполномоченных, третье досталось взводу охраны и конвоирования.