В Копейске почтили память юного героя, спасшего тонущих детей

Дмитрий Новоселов погиб шесть лет назад

Сегодня, 24 мая, офицеры следственного управления СК России по Челябинской области вместе с юнармейцами почтили память юного героя Дмитрия Новоселова, который шесть лет назад ценой своей жизни вытащил двух 10-летних мальчиков из ледяной воды, сообщили в пресс-службе управления.

24 мая 2019 года 13-летний воспитанник «Юнармии» увидел, как два мальчика упали в ледяную воду карьера и начали тонуть. Не раздумывая, он бросился им на помощь. Мальчики спаслись, но выбраться самому Диме не хватило сил. Указом президента России Владимира Путина школьник был посмертно награжден медалью «За спасение погибавших». Следственным комитетом РФ также отмечен подвиг Димы — его отцу вручена медаль «Доблесть и отвага».

«Будучи старшим сыном в многодетной семье, Дима всегда был готов прийти на помощь тем, кто в ней нуждался, рос общительным мальчиком, который просто и легко находил контакт с окружающими. Он занимался спортивными единоборствами, выступал на соревнованиях, участвовал во всех юнармейских мероприятиях. Мечтал пойти по стопам отца — поступить в Челябинское летное училище»,— рассказали в следственном управлении.

В 2021 году рядом с Аллеей Героев Диме был установлен мемориал. Теперь каждый год сотрудники следственного комитета и все неравнодушные копейчане чтут его память.