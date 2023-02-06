В Копейске почти на сутки отключат воду из‑за аварии 7 февраля

Водоснабжения не будет в центральной части города и поселках

Во вторник, 7 февраля, в Копейске Челябинской области из-за проведения ремонтных работ на водоводе Д-500 будет отключена вода в центральной части города, а также в ряде поселков. Как сообщили в пресс-службе администрации Копейска, воды не будет с трех часов ночи до 10 вечера.

«Отключение запланировано в связи с большим повреждением на водоводе. Обе водовозки будут подвозить воду туда, где необходимо. При этом все будет выполнено таким образом, что отключение воды не коснется школы № 16»,— уточнили на аппаратном совещании.

Почти сутки воды не будет в поселках Горняк, Тугайкуль, РМЗ, Потанино, Бажова, 4-го участка, 201-й шахты, 2-го участка, Кадровик, 205-й шахты, 50-й шахты, 44-й шахты, 20-й шахты, Северный Рудник, Вахрушево, ВНС Железной дороги, Новостройка и Советов.

Кроме того, вода будет отключена в домах, расположенных на проспектах Победы, Славы, Коммуническом, 35 и 37, улицах Хохрякова, Учительской, Гольца, Гастелло, Р. Люксембург, Химиков, Заводской, Екимова, Тюленина, Щербакова, Маяковского, Сергея Лазо, Солнечной, Матросова, Олега Кошевого, Томилова, Лихачева, 4 Пятилетки, Фруктовой, Зеленой, Элеваторной, Горшкова, Бойко, 18 лет Октября, Волкова, Пухлякова, Макаренко, Дзержинского, Талалихина, Энергетиков и Кемеровской. По улицам Обухова и Борьбы воды не будет в части домов. Также отключение коснется переулка Юннатов.