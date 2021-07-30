В Копейске по просьбам жителей ремонтируют школу, детсад и центр для подростков

Всего по программе инициативного бюджетирования конкурсная комиссия города отобрала 33 проекта

В Копейске ремонтируют три социальных объекта в рамках реализации закона об инициативном бюджетировании. Жители города активно предлагали идеи, на решение каких проблем необходимо направить деньги. Всего конкурсная комиссия отобрала 33 проекта. Сейчас ремонт идет в школе, детском саду и социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.

Подрядчики приступили к работе в школе № 6, здесь ремонтируют фасад спортзала. Фасад образовательного учреждения был в плачевном состоянии из-за поврежденной кровли. Крышу отремонтировали в прошлом году, рассказала директор Екатерина Подорванова. Осталось восстановить внешний облик здания.

«Согласно проекту проведена полная отбивка штукатурного слоя, укладка сетки, затем будет наложение нового слоя и покраска, плюс будет отремонтирована отмостка. В данный момент идет подготовка. До 1 сентября, к новому учебному году, все работы будут выполнены. Хотелось, чтобы облик школы и спортзала был цельным, поэтому планируем покрасить фасад в цвет кирпича, из которого сделана школа, — в терракотовый», — поделилась директор школы № 6 Екатерина Подорванова.

В детском саду № 51 по улице Лихачева приводят в порядок асфальт на прилегающей территории — уже демонтировали старое покрытие, уложили бордюр, проводятся подготовительные работы. После этого у садика появятся клумбы с цветами. Благоустройство планируют завершить до 20 августа. В конкурсном отборе также принял участие социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних по улице Ленина. Зданию требовался срочный ремонт.

«Деревянная лестница, соединяющая первый и второй этажи, по результатам многочисленных проверок государственных инспекторов по пожарному надзору не соответствовала установленному пределу огнестойкости. В настоящее время ведется ремонт лестницы, что обеспечит возможность дальнейшей ее эксплуатации», — сообщили в пресс-службе администрации Копейского городского округа.

Напомним, с 1 января 2021 года в Челябинской области начала работать программа, с помощью которой жители могут принимать участие в распределении бюджетных средств для решения актуальных вопросов местного значения. На эти цели глава региона Алексей Текслер увеличил финансирование из областного бюджета до полутора миллиардов рублей.