В Копейске по просьбам жителей отремонтируют дорогу к поселку Горняк

Работы планируют завершить до конца октября 2021 года

Администрация Копейска разместила аукцион на ремонт дороги от железнодорожного переезда до Северного Рудника, на который из областного бюджета дополнительно выделили 93 миллиона рублей. Работы в мэрии планируют начать 13 сентября и закончить к концу октября 2021 года, сообщили 23 августа на аппаратном совещании в городской мэрии.

«К вопросу о ремонте дороги от железнодорожного переезда до Северного Рудника протяженностью почти 8,5 километра: в настоящее время размещено извещение о проведении аукциона, который состоится 31 августа. Планируемая дата начала работ — 13 сентября. Срок выполнения работ — 35 календарных дней», — доложил заместитель главы Копейска по жилищно-коммунальным вопросам Игорь Фролов.

Напомним, 13 августа губернатор Челябинской области Алексей Текслер во время рабочего визита в Копейск услышал большое количество жалоб на качество межпоселковых дорог. Особенно местные жители жаловались на невозможность проехать по дороге от поселка Горняк. Тогда Алексей Текслер пообещал выделить городу дополнительно 93 миллиона рублей на ремонт дороги от Горняка, а также поручил главе Копейска Андрею Фалейчику проработать вопрос с объездной дорогой. Мэр доложил губернатору, что дорога Горняк — Северный Рудник будет отремонтирована уже этой осенью.