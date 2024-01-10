В Копейске по просьбам пассажиров изменили расписание популярного автобуса

В традиционный маршрут внесли улучшения

С сегодняшнего дня, 10 января, копейский автобус № 10 будет работать по новому расписанию: транспорт будет ходить чаще и совершать две дополнительные остановки. Как сообщили корреспонденту ИА «Первое областное» в администрации города, коррективы были внесены по просьбам пассажиров.

Автобус-«десятка» существует уже много лет и курсирует по кольцевому маршруту с начальной и конечной остановкой на автовокзале. С 1 января 2024 года пассажиров на этом направлении обслуживают восемь машин большой вместимости. Теперь автобусы будут совершать ежедневно по 22 выезда и делать две дополнительные остановки — у школы № 43 и на улице Некрасова.

В мэрии отмечают, что город, как и соседний с ним Челябинск, пострадал от огромного количества снега на улицах. Сейчас там занимаются очисткой дорог. Тем не менее муниципальный перевозчик «Копейское пассажирское автопредприятие» работает в штатном режиме, на линию выехало 30 автобусов. По словам замдиректора МУПа Артема Халеева, график исполняется на 80%: движение затруднено на проспекте Победы, улицах Чернышевского и Елькина, а также в поселке Горняк.

Напомним, что в марте текущего года власти Копейска планируют пересмотреть маршруты и график пяти новых автобусов, которые запустили в городе 1 января в качестве замены маршруткам. При внесении изменений учтут мнение горожан.