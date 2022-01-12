В Копейске переделают опасную горку в ледовом городке

Работы уже начали выполнять

В Копейске переделают часть ледового городка на площади Трудовой Славы для безопасности детей. Ранее местные жители пожаловались, что обнаружили опасные элементы в ледяной конструкции.

Накануне глава Копейска Андрей Фалейчик обратил внимание городских служб на то, что в городке есть небезопасные элементы. Было принято решение демонтировать ледяную арку, а ледовые покрытия разделить бордюрами.

«В 2017 году по инициативе двух копейских предпринимателей был создан уличный арт-объект — большая деревянная горка. С тех пор она каждый год устанавливается в ледовом городке, радует копейчан. В конце декабря 2021 года работы по монтажу ледового городка были выполнены с опережением графика, однако при монтаже деревянной горки не были учтены скаты, из-за чего два ската с горок соединились, а ледяная арка оказалась в опасной близости к горкам», — пояснил начальник «Городской службы заказчика» Илья Антонов.

Напомним, перед Новым годом мы составили антирейтинг по праздничному благоустройству на территории региона. Жители Челябинской области поделились фото косых елок и уродливых ледовых городков.