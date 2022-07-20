В Копейске отремонтировали опасные электроопоры после вмешательства прокуратуры

Жители неоднократно жаловались на аварийные ЛЭП

В Копейске после прокурорской проверки отремонтировали аварийные электроопоры, расположенные вблизи жилых домов. Верхние части столбов на улице Тольятти и в Дачном переулке отклонялись от оснований, сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Выездная проверка подтвердила, что ЛЭП накренились в сторону домов более чем на 20 градусов. Кроме того, из-за смещения одной из опор провис кабель. Соприкосновение провода с металлической кровлей жилища могло спровоцировать ЧП.

«Прокуратурой города директору производственного отделения „Челябинские городские электрические сети“ филиала ОАО „МРСК-Урала“ — „Челябэнерго“ внесено представление об устранении нарушений законодательства при эксплуатации опоры линии электропередачи», — прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Организация восстановила техническое состояние опор. Должностному лицу, ответственному за эксплуатацию объектов, вынесли выговор.

Напомним, ранее в соцсетях на подобные проблемы с электроопорами жаловались также жители других территорий. В Кизиле, по словам местных, над газовыми трубами навис электрический столб. Аналогичную ситуацию описали жители улицы Юбилейной в поселке Тайгинка.