В Копейске отменили режим ЧС после взрыва на предприятии

Аварийно-спасательные работы завершены

В Копейске 30 октября отменили режим «Чрезвычайной ситуации», который был введен после взрыва на предприятии. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

«23 октября решением Комиссии по чрезвычайным ситуациям в Копейском городском округе был установлен особый режим функционирования органов управления и сил единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций — „Чрезвычайная ситуация“», — написали в телеграм-канале мэрии Копейска.

Причиной введения положения стал взрыв на предприятии. В официальном списке жертв трагедии — 23 человека: 16 погибших опознаны, останки еще семи сотрудников предстоит идентифицировать.