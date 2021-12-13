В Копейске отменили новогодний салют

Деньги решено направить на спортинветарь

В Копейске отказались от проведения новогоднего салюта. В понедельник, 13 декабря, на аппаратном совещании глава округа Андрей Фалейчик объявил о том, что запланированные на салют деньги лучше потратить на спортинветарь. Соответствующее поручение он дал своему заму Светлане Логановой, сообщает пресс-служба администрации округа.

Свое решение Андрей Фалейчик объяснил сложной эпидобстановкой в городе.

«Давайте без фейерверков. Я не думаю, что бюджетные средства надо на это направлять. Рассмотрите возможность направить деньги в детские дома, на тот же спортинвентарь и подарки», — сказал глава округа.

Светлана Логанова доложила о готовности Копейска к встрече Нового года. Открытие ледовых городков на площади Трудовой Славы и поселках состоится 25 декабря. Световой фонтан уже сооружен, сегодня на площади устанавливают елку.