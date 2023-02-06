В Копейске открывают школу на 700 учеников

Ребят из отдаленных территорий будут привозить на автобусах

В Копейске в ближайшие дни за парты новой школы № 16 сядут более 700 ребят. Сегодня, 6 февраля, школа должна получить лицензию, сообщил начальник управления образования Алексей Ангеловский.

Здание школы полностью готово к приему учеников: кабинеты оснастили всем необходимым инвентарем и мебелью, работает столовая.



57 ребят, живущих на большом расстоянии от школы, будут привозить на занятия на автобусах управления образования.

Напомним, в Челябинске и Сосновском районе в ближайшие годы построят восемь школ.