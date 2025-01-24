В Копейске открыли вторую лабораторию беспилотников

На занятия может приехать любой школьник города

Лаборатория беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) теперь работает на станции юных техников в Копейске. Заниматься здесь могут школьники со всего города, сообщает пресс-служба Минобра Челябинской области.

«Челябинская область стала одним из первых регионов, где появились образовательные центры по работе с беспилотными авиационными системами. Сейчас в рамках национального проекта „Беспилотные авиационные системы“ на Южном Урале уже открыто 19 таких организаций: 18 в школах и один центр практической подготовки на базе колледжа. Теперь развитие продолжается на уровне муниципалитетов», — отметил на открытии лаборатории министр образования Челябинской области Виталий Литке.



Для новой лаборатории закуплены комплекты для сборки квадрокоптеров, оборудование для пайки, 3D-принтеры, станок для лазерной резки, ноутбуки и симулятор полетов. В помещениях лаборатории сделан капитальный ремонт и оборудована полетная зона для пилотирования дронов. Неудивительно, что ребята задерживаются здесь подолгу.

Аналогичная лаборатория уже работает в копейской школе № 16. Кружок на станции юных техников смогут посещать дети со всего города.

Новая лаборатория позволит школьникам познакомиться с миром современных технологий и определиться с выбором будущей перспективной профессии.

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