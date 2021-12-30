В Копейске открыли новый крытый хоккейный корт

Площадку для юных спортсменов построили на стадионе «Темп»

В Копейске открыли крытый хоккейный корт на стадионе «Темп». Скоро площадку оснастят звуковым оборудованием, световым табло и дополнительными сетками для безопасности зрителей. Об этом сегодня, 30 декабря, сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Думаю, крытый корт станет хорошим подспорьем для детей, которые занимаются хоккеем, и поможет им достичь новых побед. На этом останавливаться не планируем: в 2022 году подготовим документацию по реконструкции существующего здания, а в 2023 году проведем работы», — рассказал глава Копейска Андрей Фалейчик.

Первыми лед опробовали воспитанники спортшколы имени Картаева. Алексей Диденко занимается хоккеем с четырех лет, сейчас ему тринадцать. Он очень рад тому, что условия для тренировок стали более комфортными, чем прежде.

«Открытый каток — это не очень удобно. После снегопадов занятия не всегда начинались вовремя, потому что тренерам приходилось расчищать корт. Теперь эта проблема решена. К тому же нам с ребятами не будет мешать ветер — играть стало намного приятнее», — поделился впечатлениями юный спортсмен.

По словам Андрея Фалейчика, в Копейске взят курс на строительство новых спортивных объектов. В первом квартале введут в эксплуатацию ФОК на улице Борьбы, а во второй половине года планируют возобновить строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на улице Жданова. Не останутся без внимания и поселковые стадионы, нуждающиеся в обновлении. Все эти меры нацелены на то, чтобы копейские спортсмены могли постоянно повышать уровень подготовки, а горожане — приобщаться к активному образу жизни.