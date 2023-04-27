В Копейске открыли новый добровольческий цех по производству маскировочных сетей для СВО

Активисты ищут спонсоров

В Копейске сегодня, 27 апреля, открылось новое добровольческое отделение движения «Шьем нашим». Волонтеры хотят наладить постоянное производство маскировочных сетей для зоны СВО. Первый вице-губернатор Ирина Гехт в своем телеграм-канале рассказала и о других планах копейских активистов.

Пошивочный цех открыли на проспекте Славы, 6А, в здании бывшей типографии. Помещение было закреплено за Советом ветеранов, здесь сделали ремонт. Оплату коммунальных услуг взял на себя городской округ. Теперь активисты ищут спонсоров, чтобы приобрести специальный станок и швейное оборудование.

«Как только финансовая поддержка станет регулярной, в отделении можно будет трудоустраивать инвалидов СВО. Также сюда можно привозить гуманитарную помощь для наших подшефных городов — Ясиноватой и Волновахи», — сообщила Ирина Гехт.

Она отметила, что поддержка копейским добровольцам пойдет и по линии «Женского движения Единой России». Ирина Гехт пояснила, насколько важна поддержка неравнодушных южноуральцев для бойцов СВО.

«Помочь нашим ребятам „за ленточкой“ может каждый. Если у вас есть такое желание, можно обратиться к активистам: они всегда готовы ответить на организационные вопросы», — призвала первый заместитель губернатора.