В Копейске открыли мемориал Дмитрию Новоселову, погибшему при спасении детей из воды

Сегодня парню исполнилось бы 16 лет

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На кладбище рядом с поселком Горняк сегодня открыли мемориал в честь Дмитрия Новоселова — 13-летнего школьника, который ценой своей жизни спас из воды двоих детей.

Трагедия случилась 24 мая 2019 года. Дима гулял с друзьями по берегу бывшего угольного карьера в Копейске и увидел, как в воду упали двое младших мальчишек. Дмитрий прыгнул за ними, сумел вытолкнуть обоих из воды, но сам выбраться не сумел. Тело подростка спустя трое суток нашли спасатели.





Дима был очень добрым, отзывчивым ребенком и мечтал стать военным летчиком, как и его папа. Мальчик занимался в военно-спортивном клубе «Медведь» и состоял в «Юнармии».









Подростка похоронили на Аллее Героев на Копейском кладбище, а в школе, в которой учился Дима, в честь него установили памятную табличку. Диму наградили посмертно ведомственной медалью «Доблесть и отвага».

Идея сделать мемориал принадлежит отцу погибшего мальчика — Александру Новоселову. Из областного бюджета на возведение монумента выделили 800 тысяч рублей.

Сегодня, 12 августа, на кладбище прошло торжественное открытие мемориала. Диме Новоселову сегодня исполнилось бы 16 лет.

На открытие памятника пришли родные мальчика, друзья, одноклассники, ребята-юнармейцы. Они прочитали стихи в память о маленьком герое. К монументу все пришедшие возложили цветы.









«Для сохранения памяти Димы Новоселова и примера его мужественного поступка, по согласованию с семьей, будут проводиться ежегодные мероприятия. Осенью — турнир по рукопашному бою. Весной — этап Кубка России по велосипедному спорту. В течение учебного года — конкурс школьных проектов. Все то, чем любил заниматься Дима при жизни», — рассказал руководитель благотворительного фонда «Эстафета доброты» Андрей Горланцев.

Во время торжественного открытия мемориала участники поблагодарили правительство Челябинской области, министерство социальных отношений, администрацию Копейска и, конечно, разработчиков проекта — скульпторов Сергея Коновалова и Аллу Давидович, а также архитектора Сергея Николаева.

Во вторую годовщину гибели Димы в школе раздали письма, которые дети написали сами себе в 2016 году. Послание из прошлого смогли получить родители погибшего парня.



