В Копейске открыли ледовый городок

Его главным украшением стала большая новогодняя елка

24 декабря в Копейске на площади Трудовой Славы открылся ледовый городок и зажглась новогодняя елка. В этом году к уже знакомым копейчанам световым фигурам добавились и новые, сообщает пресс-служба городской администрации.

Ледовый городок в этом году посвящен теме русских сказок. Увидеть на площади можно и традиционные фигуры Деда Мороза и Снегурочки.

Кроме того, в этом году украшать город будут не только световой фонтан и другие инсталляции, но и большой светящийся шар, который горожане уже оценили.

«Очень понравился городок. Здесь есть удобные горки для малышей, а по ледяным фигурам можно напомнить детям сюжеты родных сказок. Радует, что каждый год появляются приятные сюрпризы — к примеру, раньше объемные световые украшения можно было увидеть только в больших городах»,— поделилась впечатлениями копейчанка Татьяна Смирнова, которая пришла на площадь с маленьким сыном Матвеем.

Безопасность посетителей ледового городка обеспечивают сотрудники полиции, патрулирующие территорию. Кроме того, на площади установлены видеокамеры.

Напомним, открытие главного ледового городка в Челябинске на площади Революции запланировано на 27 декабря. В этом году он также посвящен русским народным сказкам.

Кроме того, на 25 декабря на площади Революции запланировано открытие универсальной новогодней ярмарки, где можно будет приобрести игрушки, конфеты, выпечку и товары народного творчества.