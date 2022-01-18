В Копейске откроют сквер имени Александра Градского

В память об артисте назвали улицу города

В Копейске планируют разбить сквер имени Александра Градского и установить памятник. Небольшой парк появится рядом с домом, где жил артист. Об этом сообщил глава Копейского городского округа Андрей Фалейчик на пресс-конференции 18 января. Мэр Копейска также озвучил планы о проведении музыкального фестиваля имени Градского.

По словам Андрея Фалейчика, имя Александра Градского уже носит одна из улиц города. Ранее администрация Копейска планировала установить мемориальную доску на стене дома, в котором жил артист. Теперь увековечить имя музыканта и певца, великого уроженца Копейска решили масштабнее: рядом с его родным домом разобьют небольшой сквер, а на его территории установят памятник. По словам Андрея Фалейчика, эту идею поддержал губернатор Алексей Текслер.

Кроме того, в Копейске хотят организовать музыкальный фестиваль имени Градского.

Напомним, народный артист России Александр Градский умер на 72-м году жизни 28 ноября 2021 года. Музыканта, родившегося в Копейске Челябинской области, считали одним из основоположников русского рока. Он был не только исполнителем, но и автором большого количества песен, а также мультиинструменталистом.

Уроженец Челябинской области — лауреат множества престижных наград и премий, в том числе Государственной премии РФ. Удостоен званий заслуженного деятеля искусств РФ, народного артиста России и народного артиста Приднестровской Молдавской Республики.

Информационное агентство «Первое областное» пообщалось с друзьями музыканта и историками. Собеседники поделились своими мыслями о том, где может появиться сквер и памятник выдающемуся артисту.