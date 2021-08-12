В Копейске откроют мемориал подростку, спасшему двух мальчишек

Средства на создание памятника героически погибшему Диме Новоселову выделил губернатор Алексей Текслер

В Копейске 12 августа пройдет торжественное открытие мемориала Дмитрию Новоселову, мальчику, два года назад погибшему при спасении двух ребятишек. Как сообщила Первому областному информагентству первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт, средства на памятник были выделены из регионального бюджета по распоряжению главы Южного Урала Алексея Текслера.



Напомним, 13-летний Дима Новоселов погиб 24 мая 2019 года. Он гулял с друзьями по берегу бывшего угольного карьера в Копейске и увидел, как в воду упали двое младших мальчишек. Дмитрий прыгнул за ними, сумел вытолкнуть обоих из воды, но сам выбраться не сумел. Тело Новоселова спустя трое суток нашли спасатели.

Дима Новоселов — юнармеец, он готовил себя к карьере военного летчика. В последний путь его проводили как героя — с почетным караулом и салютом.

«Инициатором создания памятника Диме стал его отец. Губернатор Алексей Текслер счел необходимым выделить на мемориал 800 тысяч рублей из областного бюджета», — рассказала Первому областному информагентству первый заместитель главы региона Ирина Гехт.

Открытие мемориала состоится в Копейске в 12 часов 12 августа.