В Копейске откроют детский сад на 140 мест

Строение насчитывает три этажа

В Копейском городском округе на кадастровый учет поставлен новый детский сад. В скором времени его двери по адресу Северная, 31, откроются для детей. Об этом рассказали в управлении Росреестра по Челябинской области.

Детский сад площадью почти три тысячи квадратных метров расположился в поселке Октябрьском. Помимо самого трехэтажного здания, для детей установили детскую площадку с горками, качелями и беседками.

Постановку на учет провели в сокращенные сроки, всего за сутки. Одновременно с кадастровым учетом на строение были зарегистрированы права муниципалитета. Как отметили в Росреестре, обращения по объектам, имеющим социальное значение, состоят на особом контроле у государственных регистраторов.

Напомним, ранее в молодых челябинских микрорайонах — Парковом и Парковом‑2 открылись два детских сада по 120 мест. А в декабре в «Городе L‑Town» под Челябинском завершено строительство детского сада «Елочка».