В Копейске отключили городские фонтаны

Какое-то время они не будут работать из‑за поломок

В управлении благоустройства Копейска сообщили, что вынуждены временно отключить фонтаны. Причина — различные поломки, которые часто появляются от рук местных жителей. Если раньше специалисты вели ремонт ежедневно, то теперь работу гидротехнических устройств пришлось заморозить до их полного восстановления.

В ведомстве посетовали на то, что дети и подростки то и дело забираются в фонтаны с самокатами, пытаются открутить форсунки, пинают осветительные приборы. Родители часто не придают этому значения, считая нормальным разрешать детям купаться и играть в фонтанах. Тем временем на мокрых поверхностях можно легко поскользнуться, получить травму.

«Техническая вода не предназначена для купания: содержит высокую концентрацию химических веществ, но не обеспечивает полную защиту от инфекций. Замена производится раз в две недели. Ни один купающийся не проверяется врачами перед „заплывом“. Самые распространенные инфекции, которые можно обнаружить после купания в фонтане: конъюнктивит, грибок, острые кишечные, урогенитальные или респираторные инфекции, энтеровирусные, ротавирусные инфекции, менингит, вирусный гепатит А. И этот список далеко не полный», — пояснили в управлении благоустройства.

Еще одна «фонтанная» опасность — риск получения удара током. В сооружениях находится открытая подводка для подсветки. Она не скрыта внутри конструкции.

В ведомстве напомнили, что желающим искупаться лучше дождаться 30 мая: тогда будет опубликован список оборудованных пляжей и официально открыт купальный сезон.