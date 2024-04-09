В Копейске отходами из канализации затопило дома

Прокуратура начала проверку

В Копейске прорвало канализационный коллектор, затоплены частные дома. О происшествии по улице 2-й Гортоповской рассказали в соцсетях местные жители.

На кадрах, размещенных пострадавшими, видно, что канализационные воды размыли часть дороги и потекли в сторону домов. Фекальные воды поднялись на 10—15 сантиметров над уровнем пола, а люди вынуждены передвигаться по дому в резиновых сапогах.

Ситуацией заинтересовались в прокуратуре. Прокурор города Копейска Сергей Чеурин выехал на место аварии, осмотрел аварийный коллектор и проверил, в каком состоянии сейчас находятся затопленные дома.

«Скоординированы работы по ликвидации аварии работниками МУП „Копейские системы водоснабжения и водоотведения“. С жителями подтопленных жилых домов на месте проведена беседа. Ситуация на контроле прокуратуры», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В прокуратуре отметили, что с пострадавшими оговорен порядок взыскания причиненного материального ущерба.