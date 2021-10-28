В Копейске от водоснабжения отключили магазины-должники

На решительные меры пошла ресурсоснабжающая организация

В Копейске взялись за должников муниципального предприятия водоснабжения и водоотведения. Так, в городе крупная торговая сеть осталась без воды. Специалисты МУП «КСВВ» отключили от водоснабжения шесть магазинов в Копейске за долг более ста тысяч рублей.

Директор предприятия Дмитрий Носачев информагентству «Первое областное» рассказал, что этот инцидент будет не единственным в городе: предприятие запланировало отключение должников от пользования ресурсами.

Для неплательщиков, чья задолженность составляет более трех месяцев, могут применяться ограничение подачи ресурсов. Это наиболее строгая мера воздействия на должника и применяется, когда все иные меры исчерпаны.

«Уверен, что большая часть должников начнет гасить задолженности после этого», — отметил Дмитрий Носачев.

Он пояснил, что предварительно на предприятии провели ряд мер по воздействию на неплательщиков и взысканию дебиторской задолженности.

«Мы направляли уведомления о задолженности абонентам почтовыми извещениями, затем уведомляли об ограничении услуги. Юрлицам мы направляли претензии с требованием оплаты», — рассказывает Дмитрий Носачев.

Кроме почтовой связи, специалисты «КСВВ» дозванивались до должников. Все вышеперечисленные меры позволили снизить дебиторскую задолженность населения на сумму более 10 миллионов рублей.

«Тем абонентам, кто оплачивает счета вовремя — беспокоиться не следует. А вот должникам нужно задуматься — у недобросовестных потребителей уже возникают неприятности с услугами водоснабжения и водоотведения. Даже если должник проживает на 10-м этаже и не платил за воду более двух месяцев, — к нему может быть направлена бригада специалистов МУП „КСВВ“, которая ограничит, а при отсутствии технической возможности отключит отток канализации из вашей квартиры», — продолжил Дмитрий Носачев.

Он пояснил, что подобная мера будет применяться и в частном секторе.

Если у потребителя скопился существенный долг, предприятие подаст иск в суд. В результате абонента обяжут, в том числе по месту работы, выплатить накопившуюся сумму, государственную пошлину и пени, а также компенсировать издержки судебных приставов по их взысканию.

«МУП „КСВВ“ призывает абонентов ответственно относиться к своим обязанностям — оплачивать услуги водоснабжения и водоотведения вовремя. От добросовестного отношения предприятий и жителей к оплате услуг за водоснабжение и водоотведение зависят многие факторы, но основным является обеспечение бесперебойной подачи воды населению», — подчеркнул директор Дмитрий Носачев.