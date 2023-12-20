В Копейске оштрафовали хозяина замерзающих львиц из цирка-шапито

Предпринимателя проверил Россельхознадзор

Хозяин передвижного цирка из Копейска Максим Кожанов оштрафован за неправильное содержание двух принадлежащих ему африканских львиц. Об этом сегодня, 20 декабря, сообщила пресс-служба Россельхознадзора после проведенной проверки. Однако бизнесмена наказали не за холодный фургон, в котором зимовали животные, а за мелкие нарушения, связанные с их кормлением и лечением.

Напомним, что копейское шапито привлекло к себе внимание общественности во время аномальных морозов. Из металлического контейнера, где находились африканские хищники, стали доноситься рев и рычание. Местные жители обратились к зоозащитнику и руководителю приюта «Спаси меня» Карену Даллакяну. Вместе с сотрудником администрации Копейского городского округа он побывал у предпринимателя. Тот, однако, отказался впустить его к животным, но представителю мэрии осмотреть помещение разрешил. Из фотоснимков, сделанных чиновницей, следует, что прицеп обогревается единственным масляным обогревателем, а лежащий на нем градусник показывает температуру воздуха +10 градусов. Две львицы живут вдвоем в тесной клетке. Внутри стоит резкий аммиачный запах.

За животных вступился известный дрессировщик Эдгард Запашный. Он написал в социальных сетях, что депутат Госдумы Виталий Бородин обратился к прокурору Челябинской области с просьбой проверить, как директор цирка шапито содержит своих животных.

Сегодня, 20 декабря, стало известно, что по требованию прокуратуры южноуральский Россельхознадзор провел внеплановую инспекцию в отношении Максима Кожанова. На момент визита в помещении, где содержатся львы, стояли бытовой обогреватель и тепловая пушка, температура воздуха была +18 градусов, что соответствует норме. Также соответствовали норме и размеры вольеров.

Тем не менее инспекторы выявили ряд средних и мелких нарушений при содержании хищников. В частности, бизнесмен должным образом не следит за здоровьем животных, не имеет утвержденного кормового рациона для львов и не заключил договор на их ветеринарное обслуживание. Кроме того, в зоне доступа животных находятся электрические провода и розетки.

На хозяина цирка наложено административное наказание по части 1 статьи 8.53 КоАП РФ (несоблюдение требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию). Санкция предусматривает штраф от 3 до 15 тысяч рублей для частных лиц, от 10 до 30 тысяч — для должностных и от 50 до 100 тысяч — для организаций.