В Копейске обновят набережную на Коммунистическом проспекте

Зону для купания делать не будут

В Копейске преобразится набережная на Коммунистическом проспекте. Реку очистят, но мест для купания не будет: технический водоем для этого не предназначен, рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Основные работы начнутся в ближайшие дни. Уже спилили все старые деревья, специалисты занимаются планировкой территории. Скоро очистят водоем, установят освещение и заасфальтируют дорожки.

«Захламленность всей прилегающей к водоему территории и самого водоема — это дело рук местных жителей. Возможно, если водоем перестанут засорять, в него даже вернутся утки, которые так полюбились жителям», — отметили в пресс-службе регионального правительства со ссылкой на копейское управление благоустройства.

Напомним, ранее глава Копейска Андрей Фалейчик поручил закончить все проекты благоустройства ко Дню города — 28 августа.

Накануне в управлении благоустройства Копейска сообщили, что вынуждены временно отключить фонтаны. Причина — различные поломки, которые часто появляются от рук местных жителей.