В Копейске новогодние украшения центральной площади охраняют от вандалов

С 15 декабря сотрудники ЧОПа вышли на патрулирование

В Копейске, чтобы защитить новогоднее благоустройство от вандалов, прибегли к помощи охранного предприятия. Сотрудники ЧОПа будут пресекать действия хулиганов, которые захотят испортить праздничные украшения, рассказали в пресс-службе администрации города.

Напомним, такое решение приняли из-за поведения некоторых горожан. Недавно неизвестные повредили короб-основание светового фонтана.

Родителей также попросили объяснить детям, что нельзя портить качели, ломать ледовый городок и забираться на фигуры-топиарии.