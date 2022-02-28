В Копейске назначили нового руководителя водоснабжающей организации

Андрей Тяпкин приступит к работе в МУП «КСВВ» 1 марта

В Копейске понедельник, 28 февраля, начался с кадровых перестановок. На посту руководителя МУП «КСВВ» Дмитрия Носачева сменит Андрей Тяпкин, сообщили в пресс-службе администрации города.

«В связи с переходом на другую работу Смбата Каряна и Дмитрия Носачева с 1 марта обязанности начальника управления благоустройства исполняет Ольга Кривопускова, директора МУП „КСВВ“ — Андрей Тяпкин», — сообщили в пресс-службе администрации Копейска.

Напомним, Дмитрий Носачев приступил к своим обязанностям в июне 2021 года. Предыдущий директор Дмитрий Панов был уволен после многочисленных жалоб жителей округа на проблемы с водоснабжением.

Жители Копейска нередко жалуются на проблемы с водоснабжением. В прошлом году во время засухи копейчане сообщали о проблемах с напором воды. Ранее поселок Горняк затопило во время возведения застройщиком нового дома.

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