В Копейске назначен новый руководитель водоканала

МУП «Копейские системы водоснабжения и водоотведения» возглавит Павел Чулков

Новым руководителем МУП «Копейские системы водоснабжения и водоотведения» стал Павел Чулков. О назначении в ходе аппаратного совещания в понедельник, 4 апреля, сообщил глава города Андрей Фалейчик.

В феврале назначили предыдущего руководителя водоснабжающей организации. Тогда на посту главы МУП «КСВВ» Дмитрия Носачева сменил Андрей Тяпкин.

Состояние копейского водовода и степень его изношенности давно вызывают нарекания и жителей, и местных властей. На проблемы с водоснабжением копейчане жаловались неоднократно.

Управление строительства администрации Копейского городского округа определило компанию, которая построит озоно-фильтровальную станцию в поселке Октябрьском на улице Российской, 33. Победителем аукциона стало ООО «Сити Билдинг» из Екатеринбурга. На создание сооружения по очистке питьевой воды для бытовых нужд населения направят 100,2 млн рублей бюджетных инвестиций. Подрядчик уже подписывает контракт, сказано на сайте госзакупок.