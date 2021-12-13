В Копейске начнут строить сеть велодорожек в 2022 году

На благоустройство города направят 52 млн рублей

В Копейске на развитие сети велодорожек и благоустройство направят 52 млн рублей. Об этих планах поведал глава округа Андрей Фалейчик на прошедшем аппаратном совещании в понедельник, 13 декабря, сообщает пресс-служба администрации округа.

«На проект по ревитализации городской среды, который поддержал губернатор Алексей Текслер, городу будет оказана финансовая помощь в размере 52 миллионов рублей, из которых часть будет направлена на реализацию первого этапа по созданию велодорожек, остальная сумма будет направлена на благоустройство: установку качелей, лавочек, световых конструкций, чтобы сделать городскую среду более комфортной и интересной», — сказал глава.

Напомним, в Копейске будет реконструирован парк. Здесь уже отобрали подрядчика, который выполнит масштабные работы за 130 млн рублей.