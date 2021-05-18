В Копейске начали откачивать воду из карьера бывшей шахты «Красная горнячка»

Жители поселка Горняк жалуются на ежегодное подтопление улиц и даже частных дворов

В Копейске началась откачка воды из карьера бывшей шахты «Красная горнячка». Работы продлятся до начала июня, сообщили ИА «Первое областное» в городской администрации.

«Мы приступили к откачке водоема и сбросу в реку Миасс, чтобы понизить уровень воды. По состоянию на 17 мая общий объем откачанной воды составляет 28 147 м куб. Ориентировочный срок окончания оказания услуг — 2—4 июня 2021 года. Объем откачиваемой воды по контракту составляет 83 333 м куб. В случае выделения средств из областного бюджета в размере 10,5 миллиона рублей объем откачиваемой воды составит 437 500 м куб.», — рассказал начальник МУ «Городская служба заказчика» Илья Антонов.

Напомним, в апреле этого года в поселке Горняк несколько дней устраняли последствия серьезного подтопления, из-за которого в воде оказались не только улицы, но и дворы частных домов. Чтобы люди могли откачать воду со своей территории, им выдали специальное оборудование.

Причиной потопа в городской администрации называют работы застройщика, который возводит в поселке новый дом. Но сами жители считают, что проблема с подтоплениями могла быть связана с заполнением грунтовыми водами карьера закрытой шахты «Красная горнячка».