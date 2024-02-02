В Копейске начали демонтировать зимние городки

Обещанные синоптиками февральские дожди заставили власти города действовать на опережение

Специалисты управления благоустройства Копейска начали работы по демонтажу элементов зимних ледовых городков в связи с грядущим потеплением.

«Февральский прогноз погоды предупреждает копейчан о повышении температуры до нуля и выпадении дождей. В условиях текущей зимы это чревато серьезным подтоплением из-за стремительного таяния не только городков, но и огромного количества скопившегося на их территории снега. Такой ход событий опасен не только непроходимостью общественных территорий, но и риском повреждения электрики дорогостоящего праздничного оформления. Для предотвращения возможных последствий было принято решение о действиях на опережение», — говорится в сообщении.

Специалисты начали демонтаж световых элементов. Они будут вывезены на охраняемую территорию, где их ожидает обследование после трудового зимнего периода.

«Укрытие иллюминации на защищенных складах не только спасет уязвимые для влаги электрические элементы, но и освободит территорию для очистки от снега и демонтажа городка. Это позволит технике работать быстро, свободно и качественно: даст место для маневров и избавит от риска повреждения хрупких конструкций»,

— добавили в управлении благоустройства Копейска.