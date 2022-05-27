В Копейске начали благоустройство пешеходной улицы

За этот объект жители города проголосовали в 2021 году

В городе Копейске началось благоустройство пешеходной зоны по ул. Жданова, сообщили сегодня, 27 мая, в пресс-службе городской администрации. Работы ведутся по нацпроекту «Формирование комфортной городской среды».

В мэрии уточнили, что именно этот объект для благоустройства копейчане выбрали в прошлом году. Пешеходная зона протянется по ул. Жданова от Центральной библиотеки до школы № 1.

По словам начальника Городской службы заказчика Ильи Антонова, пешеходную зону замостят тротуарной плиткой, вдоль тротуара установят скамейки, светильники, урны и вазоны.

«Всего в этом году мы благоустраиваем четыре общественных пространства и три дворовые территории, которые вошли в программу нацпроекта», — уточнил Илья Антонов.

В этом году для голосования по нацпроекту «Формирование комфортной городской среды» жителям Копейска предложено семь объектов: шесть скверов и прилегающая к водоему территория на Коммунистическом проспекте.

Напомним, что до конца голосования за объекты благоустройства в Челябинской области на 2023 год остались считаные дни. Выбрать объекты для благоустройства или дизайн-проекты ранее отобранных территорий на 2023 год могут жители Челябинской области в возрасте от 14 лет. Сделать это можно на портале 74.gorodsreda.ru, через приложение «Госуслуг» или волонтеров в общественных местах вашего муниципалитета.