В Копейске начали благоустраивать парк‑дендрарий имени Тиссена

В этом месте отдыха горожан собрано более 40 редких видов растений, которые также необходимо привести в порядок

В Копейске началось благоустройство сквера Тиссена. Имя это место отдыха горожан получило в честь своего основателя Александра Тиссена — педагога, общественного деятеля, создателя сквера-дендрария, в котором собрано более 40 редких видов растений.

Сейчас сквер имени Тиссена, который располагается в поселке Второго Участка, находится в плачевном состоянии. Там нет прогулочных дорожек, освещения и лавочек. Редкие виды деревьев нуждаются в осмотре специалистов и уходе.

«Администрация Копейска приступает к благоустройству знаменитого сквера Тиссена: будут обустроены асфальтированные пешеходные дорожки, установлены лавочки для отдыха горожан и урны, сделано освещение. Это дань памяти и уважения заслуг нашего замечательного земляка», — отметил Андрей Фалейчик.

Накануне глава Копейска Андрей Фалейчик принял участие в торжественной церемонии открытия мемориальной доски в честь 100-летия со дня рождения Александра Ивановича Тиссена. Она появилась на здании подросткового клуба «Союз», где Тиссен был руководителем.

Пять лет назад власти Копейска (на тот момент исполняющим обязанности главы города был Владимир Бисеров) уже анонсировали реконструкцию этого сквера и возрождение дендрария. Тогда там установили детскую площадку и отреставрировали памятник Ленину, который также находится на территории сквера.

Александр Тиссен — легендарная личность в истории Копейска. За заслуги в области народного образования он был отмечен значком «Отличник народного образования РСФСР». 1 июня Александру Ивановичу исполнилось бы 100 лет.