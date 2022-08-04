В Копейске началась замена старых остановочных комплексов

До конца 2022 года в городе появится 31 остановочный павильон

В Копейске на этой неделе появятся две новые остановки — возле завода «Пластмасс» и на улице Огородной. Идет демонтаж старых павильонов и обустройство новых. На текущий год запланирована установка 31 объекта, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.

«Уже сейчас на остановках у завода „Пластмасс“ и на ул. Огородной расчищены участки от мусора и травы, заложен фундамент и асфальт. Здесь будут построены новые остановочные комплексы, которые состоят из закаленного поликарбоната и отличаются высокой прочностью», — прокомментировал начальник Городской службы заказчика Илья Антонов.

Срок выполнения работ — до 15 августа. Но в местной администрации сообщают, что новые остановки горожане увидят уже на этой неделе.

На 2022 год в Копейске планируют установить 31 остановку. Особое внимание уделяют павильонам на гостевых маршрутах. За три года на территории городского округа появятся порядка 67 новых остановок.

Ранее сообщалось, что в Копейске начали монтаж новой иллюминации. До конца лета в центре города и поселках установят световые туннели, качели с необычным дизайном и другие объекты.

Напомним, в Челябинске этой весной начали работу по замене и ремонту остановочных комплексов. Запланирована замена 99 остановочных павильонов.