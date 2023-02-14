В Копейске набирают волонтеров для восстановления лесов и озеленения улиц

Добровольцам предстоит ухаживать за «зеленым питомником»

Некоммерческая организация «Древо жизни» призвала неравнодушных людей пополнить ряды добровольцев. Команда волонтеров несколько лет занимается восстановлением зеленых насаждений, в том числе, на шахтных полях Копейска. Одними из первых работу «Древа жизни» согласились поддержать представители Общественной палаты Челябинской области, сообщает пресс-служба регионального правительства.

По словам руководителя НКО Андрея Кульпина, волонтеры высаживают деревья в разных частях Копейска. В том числе, облагораживают соцобъекты: территории больниц, детских садов и школ.

Организация создала и активно развивает питомник, где команда неравнодушных южноуральцев производит посадочный материал для будущего озеленения города.

«В пользование нам предоставлен участок земли площадью 4 гектара, на котором мы высадили 20 тысяч сосен, из них прижилось около половины. Также есть участок земли площадью 1,5 гектара, где разместили питомник и высадили на доращивание более 10 тысяч разных хвойных деревьев – лиственницы, кедры, ели, пихты и сосны. Мы ведем взаимодействие и с коммерческими питомниками. Они отдают нам так называемые сезонные излишки, мы передаем их социальным объектам, где в последующем производится высадка и уход за ними», — пояснил Андрей Кульпин.

Однако сейчас остро стоит вопрос нехватки рабочих рук. За каждым деревом после посадки нужно ухаживать, а для этого нужны люди, готовые помогать. Присоединиться к активистам могут все желающие через сообщество «Древа жизни» в социальной сети ВКонтакте.