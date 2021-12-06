Копейск дополнительно получит 514 миллионов рублей на расселение ветхого жилья. Фонд содействия реформированию ЖКХ одобрил заявку Челябинской области, сообщили в пресс-службе администрации города.
«На эти средства будет дополнительно расселено не менее восьми тысяч квадратных метров в домах барачного типа, более 500 семей переедут в новые квартиры», — сообщили в пресс-службе администрации Копейска.
Добавим, деньги выделяются в дополнение к финансированию, предусмотренному нацпроектом «Жилье и городская среда».
Напомним, ранее в Копейске был проведен аукцион на строительство пятиэтажного дома, куда должны расселить владельцев аварийного жилья. Кроме того, в другом доме для этих целей муниципалитет закупает 98 квартир.