В Копейске на расселение ветхого жилья дополнительно направят полмиллиарда рублей

Новые квартиры получат более 500 семей

Копейск дополнительно получит 514 миллионов рублей на расселение ветхого жилья. Фонд содействия реформированию ЖКХ одобрил заявку Челябинской области, сообщили в пресс-службе администрации города.

«На эти средства будет дополнительно расселено не менее восьми тысяч квадратных метров в домах барачного типа, более 500 семей переедут в новые квартиры», — сообщили в пресс-службе администрации Копейска.

Добавим, деньги выделяются в дополнение к финансированию, предусмотренному нацпроектом «Жилье и городская среда».

Напомним, ранее в Копейске был проведен аукцион на строительство пятиэтажного дома, куда должны расселить владельцев аварийного жилья. Кроме того, в другом доме для этих целей муниципалитет закупает 98 квартир.