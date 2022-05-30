В Копейске на отремонтированной год назад дороге провалился грунт

В Миндоре ИА «Первое областное» рассказали, почему просел асфальт

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В Челябинской области на участке автодороги регионального значения между Копейским городским округом и Еткульским районом просел грунт. Провал в минувшую субботу обнаружили дорожники. Этот участок отремонтировали в 2021 году. Как пояснили Первому областному информагентству в министерстве дорожного хозяйства и транспорта области, исчезла труба, проложенная поперек дороги для пропуска вод.



Автодорогу между Копейском и поселком Селезян отремонтировали в 2021 году. Но недолго новенький асфальт радовал водителей: в минувшую субботу автомобилисты и дорожники обнаружили, что в одном месте провалился грунт. Опасное место привлекло внимание водителей, один из них выложил в соцсетях видео с кадрами разрушенного асфальта.

В министерстве дорожного хозяйства и транспорта области корреспонденту Первого областного информационного агентства рассказали о причинах провала.

«На данном участке неустановленными лицами была похищена металлическая водопропускная труба. На место выехали специалисты министерства, чтобы оценить объем причиненного ущерба и необходимых работ», — пояснили в ведомстве.

Водопропускная труба была уложена под слоем асфальта. Металлическая труба служила для оттока грунтовых вод под дорогой, чтобы проезжую часть не подтопляли осадки и талые воды. в месте, где должна быть труба и обвалился асфальт глубину около десятка сантиметров.



Пока место просадки отсыпали грунтом, чтобы обеспечить проезд транспорта. В министерстве подчеркнули, организация, обслуживающая данный участок, составила заявление в полицию. Последствия варварства будут устранены.

По всей видимости труба привлекла внимание искателей черного и цветного металлолома. Как удалось вырвать ее с помощью тяжелой техники и остаться незамеченными, выяснят правоохранительные органы.