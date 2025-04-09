В Копейске ликвидируют зловонную мусорную реку

Незаконную свалку обяжут убирать виновника

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В поселке Бажово под Копейском образовалась не самая красивая достопримечательность — мусорная река с пакетами, бутылками и строительным мусором. На несанкционированную свалку и зловоние региональному отделению Народного фронта пожаловались местные жители. Корреспондент ИА «Первое областное» связался с мэрией, чтобы выяснить, кто виноват в появлении мусорного болота и что делать.

Как рассказали в пресс-службе администрации Копейского городского округа, один из жителей поселка решил завезти строительный мусор, чтобы отсыпать им свою территорию. Пока личность владельца земельного участка остается неизвестной, но его ищут «для принятия мер по пресечению нарушения и приведению территории в порядок». Собственника обяжут убрать пластиковый и строительный мусор и выровнять площадку.

На место, к дому № 41 по улице Ильменской, выезжали замглавы городского округа по жилищно-коммунальным вопросам Александр Филиппов и заместитель прокурора Копейска Максим Хабибуллин. Они провели обследование территории.

«Образовавшаяся несанкционированная свалка вблизи площадки для сбора твердых коммунальных отходов будет ликвидирована в этом году в рамках программы „Ликвидация несанкционированных свалок“ согласно утвержденному графику», — сообщили корреспонденту Первого областного информагентства.

Также МУ «Городская служба заказчика» поручено включить засыпанный мусором водоем в план по откачке прудов-испарителей.