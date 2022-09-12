В Копейске ликвидировали 144 незаконные свалки

Утилизированы тысячи «кубов» мусора

В Копейском городском округе завершили работы по ликвидации 144 несанкционированных свалок — от Вахрушево до Калачево. Именно такое количество мест незаконного складирования отходов планировалось расчистить в 2022 году. Всего на полигон вывезли и утилизировали более 18,5 тысячи кубометров отходов. Об этом в понедельник, 12 сентября, сообщили в пресс-службе администрации города.



Работы провели в рамках реализации нацпроекта «Экология». Уточняется, что некоторые места складирования мусора пришлось убирать повторно: отходы появлялись на прежних местах даже после вывоза. Примечательно, что бытового мусора было не так много.

«Возможно, это не столько проступки наших жителей, сколько едва ли не поставленная на поток незаконная предпринимательская деятельность: клиенты оплачивают предпринимателю услугу по вывозу мусора, но он не сдает его для утилизации на полигон, как того требует законодательство, а вываливает где-нибудь на пустыре», — предположил начальник МУ «ГСЗ» Илья Антонов.

Администрация города рассматривает возможность установки устройств для автоматической фотофиксации на самых проблемных участках.

Напомним, Челябинская область в 2023 году получит федеральную субсидию в размере 143,3 миллиона рублей на реализацию федерального проекта «Чистая страна». В Минэкологии региона сообщили, что субсидию направят на рекультивацию городских свалок в Карталах и Верхнем Уфалее.